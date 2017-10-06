Alanyalı İBB Başkanı Uysal Alanya'ya gelecek

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, iki dönem Başakşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ve Kadir Topbaş'ın istifası üzerine yapılan seçimde 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti. Uysal, Dim'le sohbeti sırasında çok ağır bir sorumluluk yüklendiğini belirterek "Bu süreçte Alanya’dan çok büyük ilgi gördüm. Hemşehrilerimize teşekkür ederim. Haftaya Alanya'dan muhtarlarımız geliyor. Bu ilgiden ve Alanyalıların şahsıma teveccühünden onur duyuyorum. Onlara layık olmaya çalışacağım. Bize güvenenleri mahcup etmemek için hemşehrilerimin de duası ve desteği önemli. Ben de ilk fırsatta Alanya’ya ziyaret gerçekleştireceğim. Bu, bir teşekkür ziyareti olacak" dedi. Dim de, Uysal'ı tebrik ederek, başarı diledi.