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Alanyalı İBB Başkanı Uysal Alanya'ya gelecek

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti

Alanyalı İBB Başkanı Uysal Alanya'ya gelecek

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti

06 Ekim 2017 Cuma 19:11
Alanyalı İBB Başkanı Uysal Alanya'ya gelecek
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, iki dönem Başakşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ve Kadir Topbaş'ın istifası üzerine yapılan seçimde 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti.  Uysal, Dim'le sohbeti sırasında çok ağır bir sorumluluk yüklendiğini belirterek "Bu süreçte Alanya’dan çok büyük ilgi gördüm. Hemşehrilerimize teşekkür ederim. Haftaya Alanya'dan muhtarlarımız geliyor. Bu ilgiden ve Alanyalıların şahsıma teveccühünden onur duyuyorum. Onlara layık olmaya çalışacağım. Bize güvenenleri mahcup etmemek için hemşehrilerimin de duası ve desteği önemli. Ben de ilk fırsatta Alanya’ya ziyaret gerçekleştireceğim. Bu, bir teşekkür ziyareti olacak" dedi. Dim de, Uysal'ı tebrik ederek, başarı diledi.

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Son Güncelleme: 06.10.2017 19:17
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