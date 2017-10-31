Alanyalı İBB Başkanı Uysal'a önemli görev

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı olarak görev yaparken, Kadir Topbaş'ın istifası üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından İBB Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal, yeni bir görev daha üstlendi. Uysal, Marmara Belediyeler Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda birlik başkanı seçildi. Uysal'ın ilk mesajı "Marmara Belediyeler Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda, şahsımı Birlik Başkanı seçen üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde 44 yılı geride bırakan birliğimizin kuruluş amacı doğrultusunda belediyeler olarak güzel çalışmalar yapmayı ümit ediyorum" şeklinde oldu.