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Alanyalı İBB Başkan adayına amca duası

Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı büyüten isim olan amcası Ali Uysal "Küçüklüğünden beri çalışkan ve terbiyeliydi" dedi

Alanyalı İBB Başkan adayına amca duası

Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı büyüten isim olan amcası Ali Uysal "Küçüklüğünden beri çalışkan ve terbiyeliydi" dedi

24 Eylül 2017 Pazar 22:25
Alanyalı İBB Başkan adayına amca duası
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4 YAŞINDA iken babasını kaybeden ve amcasının yanında büyüyen Mevlüt Uysal'ın küçük yaşlardan beri çok çalışkan ve terbiyeli biri olduğunu söyleyen amca Ali Uysal "Bundan 8 ay önce Mevlüt'ün oğlunun nikah töreni vardı. O zaman kendisini Başakşehir Belediye Başkanlığı makamında ziyaret etmiştim. Beni makam koltuğuna oturttu ve ben de ona 'İnşallah seni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görürüz' diye dua etmiştim. Yüce yaradan dualarımı kabul etti. Çok mutluyum" dedi.
UYSAL'IN ATA YURDUNDA SEVİNÇ VAR
Kadir Topbaş'ın istifasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı Uysal’ın getirileceği öğrenildi. Alanyalı olan Uysal'ın ata yurdunda ise tam bir sevinç yaşanıyor. Küçük yaşta babasını kaybeden ve baba yarısı dediği amcası Ali Uysal tarafından desteklenen Mevlüt Uysal'ın Alanya'daki evinde sevinç ve gurur vardı. Amca Uysal şu açıklamalarda bulundu: "Küçük yaştan beri Mevlüt'te o cevher vardı. Küçüklüğünden beri okuması yönünde telkinlerde bulundum. Ben Mevlüt'ü her gördüğümde bizim sülaleden de çıksın okumuş biri, devlete millete faydalı olsun derdim. Kendisi de çok çalıştı." 
Uysal'ın 9 Ocak tarihinde oğlunun nikah töreni için İstanbul'a gittiklerini belirten Ali Uysal "Kendisi bizi Başakşehir Belediye Başkanlığı makamında ağırladı. Beni de makam koltuğuna oturttu. Ben de dedim ki 'Cenab-ı Allah sana burayı gösterdi. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına da oturursun. Reisi Cumhurumuzun hukuk danışmanlığını yaptın. Onun bulunduğu yerden su içtin mi?' diye sordum. 'İçtim' dedi. 'Sen öyleyse devam edersin, yukarıya kadar gidersin' dedim" şeklinde konuştu.
Mevlüt Uysal'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adının geçmesi yönündeki haberleri duyduğunda çok sevindiğini de ifade eden amca Uysal şunları söyledi: "Bizden de memlekete hizmet eden bir adam bulunduğu için çok sevindim. Burada küçük yaşta sanat okulunu bitirdi, İstanbul'a gitti. Ben de gelmesini istemedim. Çalış, çalış, çalış dedim. Avukat oldu. 2 devre Küçükçekmece'nin ilçe başkanı oldu. Oradan da Başakşehir Belediye Başkanı oldu. Çocukken çok çalışkan idi. Okuması için büyük gayret gösterdim."
 

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Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt UysalAli Uysal
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