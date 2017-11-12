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Alanyalı hayırseverlerden destek istedi

Memleketi Kars'ta başına gelen talihsiz bir olayla dünyası başına yıkılan Abdülkadir Ertaş isimli genç, Alanyalı hayırseverlerden destek istedi

Alanyalı hayırseverlerden destek istedi

Memleketi Kars'ta başına gelen talihsiz bir olayla dünyası başına yıkılan Abdülkadir Ertaş isimli genç, Alanyalı hayırseverlerden destek istedi

12 Kasım 2017 Pazar 23:15
Alanyalı hayırseverlerden destek istedi
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2005 yılında askere gideceği dönemde Kars'ta bulunan Aras Nehri'ne balık tutmaya giden ve atladığı nehrin sığ olması nedeniyle kayalara çakılarak boynunu kıran genç, Azerbaycan'a gidip tedavisi tamamlamak üzere kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Tedavi için 25 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu ifade eden genç, Alanya halkından destek istedi.
'AİLEM BENİ GÖMMEYE MEMLEKETE GÖTÜRDÜ'
Başına gelenleri anlatan Ertaş şöyle konuştu: "Askere gideceğim zaman Aras Nehri'ne balık tutmaya gitmiştim. Orada suya atladım. Atladığım su sığ olunca boynum kırıldı. Omurilik felçliyim. Ameliyatım Erzurum'da yapıldı. Ameliyat sonucu 28 gün yoğun bakımda kaldım, 1 ay da normal serviste yattım. Ardından fizik tedavi için İzmir'e gittim. Erzurum'da yapılan yanlış müdahale sonucu boynumdaki platinlerin kapağı kayıp. Tekrar nefes sorunu çektim. Bir nevi öldüm tekrar geri geldim. İzmir'de de 3 ay yoğun bakımda kaldım. Orada sırtımda yaralar açıldı. Omurilik kemiklerim dışarıdaydı ve hastaneden 15 günlük ömrün var diyerek çıkarıldım. Ailem beni gömmek için memleketim Kars'ın Kağızman ilçesine götürdü.
'HEMŞEHRİMİZ BAKAN ASLAN SAHİP ÇIKMADI'
Babam üzgün bir şekilde çay ocağında otururken Azerbaycanlı bir öğretmen babamla dertleşiyor ve babam da durumu anlatıyor, beni gömmek için getirdiğini söylüyor. Azerbaycanlı öğretmen de Azerbaycan'da bir doktor arkadaşından bahsediyor. Onun vasıtasıyla Azerbaycan'a götürüldüm ve 4 ay tedavi gördüm. Tedavi sonucunda toparladım ve tekerlekli sandalyeye oturur hale geldim. Şimdi yine tedavi olmam gerekiyor. İç organlarım iflas etmek üzere. Ayrıca sinir uçlarımın tedavisi için de imkanımız yok. Yetkililerden ve Alanyalı büyüklerimizden destek bekliyorum. Yoksa iç organlarımı kaybedeceğim. Babam emekli ve borçlarımız olduğu için maaşı oraya kesiliyor. İmkanımız yok. Ulaştırma Bakanı Kağızmanlı Ahmet Aslan'dan destek istedim. Tekerlekli sandalye talebinde bulundum, hiç bir şekilde geri dönüş olmadı. Çok üzüldüm."

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir ErtaşAlanyalıAzerbaycan
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