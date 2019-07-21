Alanyalı Hacı adayları bugün yola çıktı

MERKEZ Emine Özmüftüoğlu Camii’nde düzenlenen programa müftülük personeli, Hacı adayları ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Sevinç ve hüznün hakim olduğu uğurlama programında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve yapılan duaya hep birlikte amin denildi. Duanın ardından hacı adaylarıyla vedalaşıldı ve kutsal topraklardan dualar istendi. Hac görevlerini tamamlayan Alanyalı hacı adaylarının, Kurban Bayramı'nın ardından Alanya’ya dönecekleri bildirildi. Alanya Müftüsü İhsan İlhan, “Allah, Hac ibadetini yapmak üzere kutsal beldelere giden kardeşlerimizin ibadetlerini şimdiden makbul eylesin, en güzel şekilde Hac vazifelerini yapıp gelmeyi, gidemeyen kardeşlerimize de en yakın zamanda gitmeyi nasip eylesin. Kutsal beldelere giden kardeşlerimizden Allah resulüne bizlerin selamlarını iletmelerini ve ülkemiz için ümmeti Muhammed için dua etmelerini diliyoruz” dedi.