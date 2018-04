Alanyalı gençten Yücel'e mektup

İSTANBUL Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencisi olan 19 yaşındaki Alanyalı İbrahim Aydoğan, Tavşandamı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'na ilişkin Başkan Yücel'e hitaben bir mektup kaleme aldı. Bu projeye verilen 'Devlet Bahçeli' isminin üzerinde durulup, düşünülmesi gerektiğini söyleyen Aydoğan, Yeni Alanya ile paylaştığı mektubunda Başkan Yücel'e aynen şu ifadelerle seslendi:

'ALANYA HİZMET ETMİŞ ADAMLAR VAR'

"Sözlerime bir dörtlükle başlamak istiyorum:

Alanya’ya hizmet etmiş adamlar var,

Ali Dizdaroğlu ve Ahmet Tokuş’lar,

Gece uyumadı, gündüz oturmadılar,

Mevlüt Çavuşoğlu ve Hayri Doğan'lar.

Alanya’ya hizmet etmiş adını sayamadığımız birçok büyüğümüz vardır, ölenlere rahmet, sağ kalanlara sağlık dileriz...

Sayın belediye başkanım Adem Murat Yücel. Biz seninle aynı tarafın çocuklarıyız. İkimiz de Dimçayı'nda balık tuttuk. İkimiz de Alanya Lisesi'nden mezun olduk. Kimya hocalarımız bile aynıydı. Göreve geldiğiniz günden beri hizmet için koşturuyorsunuz ve koşturmaya devam ediyorsunuz. Yapılan tüm hizmetler için ayrı ayrı teşekkür ederim. Benim sizden vatandaş olarak bir ricam var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda Alanya’ya bir büyük hizmet daha kazandırdınız: TAVŞANDAMI DEVLET BAHÇELİ YAŞAM ALANI. Fakat bu hizmetin adı beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Alanya’ya mâl olmuş, tüm halkın ortak malı olan bir hizmete Alanya’ya mâl olmuş bir isim koymak gerekmez mi? Herkesin ortak değer sayacağı, toplumun bir kesiminin değil her kesiminin sahipleneceği bir isim koymak gerekmez mi?

Bu kadar büyük bir projeye isim konulurken anketler yapmak, oylamalara sunmak gerekmez mi? Eğer bir tesise isim koyma yetkiniz var ise eminim değiştirme yetkiniz de vardır. Size 3 adet isim teklifi sunacağım sebepleri ile birlikte. Eğer gerçekten 'Bir Alanyamız var' ise ve bir hizmet yapılmış ise bu hizmetin adı da o değerde olmalıdır.



1- TAVŞAMDAMI YAŞAM ALANI

Yapılan hizmet konumu itibari ile bırakalım kendi adını taşısın. Alanya Kalesi'ne özel bir ad koymuyorsak, Alanya seyir terasına özel bir ad koymuyorsak, bırakalım bu hizmet de konumundan isim alsın. Tavşandamı kelime manası tavşanların yuva yaptığı, yaşadığı yer manasına gelir. Turizm memleketinde yaşıyoruz. Gelen turistler ilginç bulduğu tavşan damı ismini sorgulayacaktır. İngilizce anlamı "Rabbit Hole" demektir. Peyzaj çalışması olarak 50 kadar da kısırlaştırılmış tavşan salarsak, mekan yaşayan bir mekan haline gelir, gelen turistler hem manzaranın, hem bu sevimli hayvanların tadını çıkarırlar.



2- BİR DEVLET ADAMININ ADI KONACAKSA

Alanya’mızın tarihte yetiştirdiği en büyük devlet adamı Alaiyeli Küçük Mehmet Reis’dir. Kendisi Osmanlı'da Göke adı verilen kalyonların en ünlü kaptanıdır. Daha sonra Osmanlı'da Rumeli Beylerbeyi olup, tüm Avrupa’yı bir Alanyalı yönetmiştir. Bir savaş sonucu şehit düşmüştür. Yetiştirdiğimiz önemli bir devlet adamıdır. Daha sonra yine Alanya’mızdan Alanya’ya büyük hizmetleri olan 'Kalenin yolu yokuş, nur ol Ahmet Tokuş' diye Alanyalıların gönlüne taht kuran rahmetli Ahmet Tokuş olsun, rahmetli Ali Dizdaroğlu amcamız olsun, Oba’dan çıkıp Ankara’da Meclis’e giren, Ankara’dan Alanya’ya hizmet ağı kuran rahmetli Hayri Doğan’ımız vardır. Hali hazırda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu vardır. Eğer illaki bir devlet adamı konacaksa Alanya mâl olmuş bu

isimler üzerinde durulabilir.



3- ŞEHİTLER TEPESİ

Ülkemizde ve Alanya’mızda son yıllarda çok sayıda şehit verdik. Bu tesisin adı Şehitler Tepesi olabilir. Alanyalı şehitlerimizin adı mermer bloklara yazılıp, hayatlarından birer kesit verilip, tesisin belirli yerlerine konulabilir. Parkın girişine de büyük bir yazıyla "SİZLER BU GÜZEL VATANI BİZLERE BIRAKTINIZ, BİZ DE SİZLERE ALANYA’NIN EN GÜZEL YERİNİ BIRAKIYORUZ" diyerek insanların milli benliklerine ve manevi değerlerine anlamlı bir hediye olur ve toplumun her kesiminden kabul görür. Sizden bir vatandaş olarak, bir kardeşiniz olarak ricam tesisin adının halk oylamasına sunulmasıdır.



Alanya siyaset üstü bir ilçedir. Her gelen iktidar kendi siyasi görüşünün liderinin yada partisinin sembolünü Alanya’nın bir yerlerine kazımaya çalışır ise Alanya turizm şehri olmaktan çıkıp, ilçe teşkilat binalarına benzer bir hal alacaktır. Böyle uygulamaların önünün açılmaması için de tesise konulan ismin tekrar oturulup, düşünülüp sorgulanması gerekmektir. Sürç-i Lisan eylediysek affola...

Tosmur’dan Hasan Çavuş’un Mahdumu,

Gomserin Torunu,

Yamalık Hasan’ın oğlu

İbrahim Aydoğan olarak senden

isteğim budur."