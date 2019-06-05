Alanyalı gencin büyük başarısı! Kaymakam oldu

KAYMAKAM Saim Eskioğlu'nun emekliye ayrılmasından sonra boşalan Alaplı Kaymakamlığı koltuğuna 1994 Alanya doğumlu olan Arıkan oturacak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan genç isim ayrıca Alaplı'da görev yapan en genç kaymakam vekili ünvanının da sahibi olacak. Ayrıca kaymakamlık vekili görevini de vekaleten olarak ilk kez Alaplı'da gerçekleştirecek. Kaymakam Emirhan Arıkan'ın Haziran ayının ortalarında Alaplı'ya geleceği öğrenildi. Kaymakam vekili Arıkan, Alaplı ilçesine kaymakam ataması yapılana kadar kaymakamlık görevini üstlenecek.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2019, 12:59