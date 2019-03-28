Alanyalı genç kızlara ücretsiz eğitim fırsatı

EĞİTİME katılan kursiyerlere ayrıca 550 TL harçlık da verildiğini ifade eden Aykanat, bu fırsattan yararlanmak isteyen herkesi kurumlarına davet etti. Leyna Esthetie Güzellik & Weakening Acedemy’nin eğitimini tamamlayan ilk kursiyerlerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törene Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası(ALESO) Başkanı Nuri Demir, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hasan Aydın, Harika Yaşam Atölyesi sahibi Harika Erdem, İnfinite Akademi sahibi Ayşe Kaya ve kursiyerler katıldı. Sertifika töreninde konuşan Leyla Naile Aykanat, “Eğitim de çıktığım bu yolda, asla ustalarımı ve beni yetiştiren hocalarımın yüzünü kara çıkartmadım. Onlara verdiğim sözü hep tuttum. Kendim gibi yetenekli asistanlar yetiştirdim. Şimdi ise bayrağı onlara devredebilmek için ilk adımımızı attık. 16 ile 24 yaş arası genç kızlarımızı okutamıyorsanız, meslek sahibi edinmelerini sağlayın. Üstelik tüm masraflar hem bize ait, hem de aylık 550 TL cep haçlıkları veriyoruz” dedi. Eğitim programını tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin isimleri şöyle: “Burcu Boz, Zilan Kurhan, Bedia Yalın, Aysun Kaynı, Yasemin Ercan, Songül Polat, Orhan Aslantürk veFatma Kaçmaz.”