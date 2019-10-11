Alanyalı genç kadınlar öğrenciler için buluştu

ALANYA Kadınları Dayanışma Derneği, genç üyeleriyle kahvaltıda buluştu. Öğrenciler için bir araya gelen üyeler dayanışma ruhuna dikkat çektiler ve farkındalık yarattılar. Dernek sayesinde bu yıl 70 öğrenci burs alarak eğitimlerine daha rahat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dernek yönetimi tarafından bir yemek organizasyonları düzenlenmişti. Öğrencilere ilk bursları etkinlik günü yatırılmıştı. Dernek bugün de genç üyelerini bir araya getirdi. Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Emine Akman Akış, "Bugün de gençlerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimize burs sağlamak adına bir aradayız. Gençlerin de bu dayanışmaya ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.