Alanyalı genç Apple'da

UZUN yıllar Doğanay Otel'de genel müdürlük yapan Metin Yılmaz'ın oğlu Işıkcan Yılmaz, Alanya'nın gururu oldu. 1993 yılında Alanya'da dünyaya gelen ve şimdilerde tüm teknoloji dünyasının dilinde olan Işıkcan, büyük bir başarıya imza attı. Işıkcan Yılmaz, Amerika'da eğitim gördüğü Drexel Üniversitesi'nden başarıyla mezun olarak Apple'a kabul edilen ilk Türk oldu. Konuyla ilgili Yeni Alanya'ya konuşan, Alanyalıların da yakından tanıdığı bir isim olan babası Metin Yılmaz "Uzun yıllar Alanya'da görev yaptık. Kalbimizin bir parçasının Alanya'da olmasının yanısıra bir işletmemiz de halen Alanya'da bulunuyor. Çünkü oğlumuz Alanya'da doğdu ve hayatımızın en güzel günlerini Alanya'da yaşadık. Oğlumun doğumunu eski Alanya Özel Can Hastanesi'nde Dr. Sabiha Bıyıklı hanımefendi yaptırmıştı. O günü hiç unutmayız. Ayrıca oğlumun doğum haberi de gazeteniz Yeni Alanya'da yer almıştı. Bugün oğlumuz bize farklı bir mutluluk daha yaşattı. Işıkcan daha Drexel Üniversitesi 3'üncü sınıftayken, Amerika genelinde diğer üniversitelerin de katılım gösterdiği Amerika Bilim ve Teknolojiler Bilim Kurumu'na müracaat ederek 2 proje ile kazanmayı başardı. 224 proje arasından sadece 77 tanesinin kabul edileceği yarışmaya 2 proje ile girdi. Bilim kurulu da kendisini bu makalelerden dolayı ekim ayında konferansa davet etmişti ve başarılı bir süreçten geçti" dedi.

'BILL GATES KOLLA KENDİNİ'

Daha önce yine Amerika'da yapılan Cod Fest International Projeler Yarışması'nda dereceye giren Işıkcan, Türkiye'de büyük ses getirmişti. Işıkcan'ın bu başarılı hayatını 12 yıl önce fark eden arkadaşları ise 2006-2007 yılları arasında Ankara Büyük Koleji'ndeki Ortaokul Mezuniyet Yıllığı'ndan paylaşımlarda bulunarak, Işıkcan'ın başarılı olacağını o yıllardan tahmin ettiklerini belirttiler. 6 okul arkadaşı 12 yıl önce mezuniyet yıllıklarında gelecekte bilgisayarda adından bahsettireceğini yazarak ‘Kolla kendini Bill Gates, Işıkcan geliyor’ ifadelerini kullandılar.

APPLE TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Başarılı geçen eğitim hayatının ardından Işıkcan, Apple'ın da sınavlarını başarıyla geçti. Geçtiğimiz günlerde ise kendisine 1 Temmuz-1 Ekim 2017 tarihleri arasında stajını Apple'da yapabileceği yönünde bildiri geldiğini belirten baba Yılmaz, "Apple'a tüm dünya genelinde 5 bin mühendis, master öğrencisi ve doktora öğrencileri müracaat etmiş ve 300 kişi alınmıştır. Işıkcan, Drexel Ünüversitesi Lisans döneminde daha üniversiteyi Amerika'da bitirmeden 2 makalesi yayınlanmıştı. Işıkcan şimdi aynı üniversitesi Drexel'de master yapıyor ve temmuzda Silikon Vadisi'ne gidecek. Ekimde masterını bitirmek için tekrar dönecek ve masterı bitirdikten sonra Yüksek Mühendis olarak Apple'da yoluna devam edecek" dedi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TEBRİK

Işıkcan'ın bu başarısına ABD Türkiye Büyükelçiliği de sessiz kalmadı ve kendisine bir tebrik mesajı iletti. ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşe Yardımcısı Serdar Çetinkaya, Işıkcan'a içerisinde şu ifadelerin yer aldığı bir mektup gönderdi: "Işıkcan’ın başarılarıyla gurur duydum. Ben yurtdışındaki Türkleri Türkiye’nin birer büyükelçisi olarak görüyorum. Özellikle ABD’de vatana olan hasretinden Türkler her zaman Türkiye’yi destekliyor ve yabancıların gözünde ülkemizi yüceltmeye çalışıyorlar. Microsoft’ta çalışan 200 Türk’ü herkese gururla anlatıyorum. Artık bunlara Işıkcan da eklendi. Başarılarının devamını diliyorum."