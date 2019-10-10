Alanyalı felsefeci Vehbi Hacıkadiroğlu anılıyor

Toygar DİM

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya’nın yetiştirdiği ve felsefe alanında önemli eserleri olan merhum Vehbi Hacıkadiroğlu’nun doğumunun 100. yıldönümü nedeniyle bir konferans düzenleyecek. "Alanya’da Bir Felsefe Feneri" konu başlıklı konferans, bugün saat 14.00’de ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, tüm Alanya halkını konferansa davet etti.

'FELSEFENİN İNSANLIĞIN DİREKT

HİZMETİNE GİRMESİ GEREKİR'

Yeni Alanya Köşe Yazarı, Dişhekimi Feyzi Açıkalın, 22 Ocak 2007’deki vefatının ardından kaleme aldığı yazıda Hacıkadiroğlu’nu şu sözlerle anlatmıştı:

"Uzun yıllar Alanya dışında inşaat mühendisi olarak çalışan Hacıkadiroğlu, 60’lı yaşlarından sonra felsefeye merak sardı. Öyle ki, bu yaştan sonra öğrendiği ya da pekiştirdiği İngilizce ve Fransızcasıyla Bertrand Russel, Locke ve Jacques Monud’tan çeviriler yapıp yayımladı. Felsefe Tartışmaları adıyla çıkardığı dergide, ‘felsefenin anlaşılması zor tanımlardan, içi boş mantık önermelerinden sıyrılıp, insanlığın direkt hizmetine girmesi gerektiğini’ savundu. Yazılarında, ‘felsefenin öteki bilim ve düşünce alanlarına öncülük edecek bir insan bilimi olması gerektiğini’ belirtti. Çevirilerinden başka, özgün düşüncelerinin yer aldığı çok sayıda kitaba da imza atan Hacıkadiroğlu, felsefe dünyasındaki hak ettiği yeri kısa zamanda aldı. Hacıkadiroğlu, insanlık tarihindeki gelişmelerin, ancak inancın yerini bilginin almasıyla gerçekleşebileceği konusuna kitaplarında sıkça yer verdi. Ona göre, ‘bilginin önce uygun bir yorumla inançların yürürlükte olduğu alanlara aktarılması, inancın yerine ondan sonra geçmesi' gerekiyordu."

