Alanyalı felsefeci ALKÜ'de anıldı

Meryem KANBEROĞLU

ALKÜ'NÜN ev sahipliğinde “Doğumunun 100. Yılında Vehbi Hacıkadiroğlu” başlığı ile düzenlenen anma programına ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın şehir dışında olması sebebiyle Rektörlük adına Prof. Dr. Leyla Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, çeşitli STK temsilcileri, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. ALKÜ’nün yanı sıra Alanya Belediyesi, Panorama Hotel ile Aratos, Arkhe-Logos ve Özne Felsefe Dergisi’nin işbirliği ile yapılan anma programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Leyla Harputlu; “Vehbi Hacıkadiroğlu, “Bir ömre ne kadar çok iş sığar? sorusunun cevabıdır sanki” diyerek sözlerine başladı. Vehbi Hacıkadiroğlu’nun hayatı boyunca mühendislik eğitimi almasına rağmen felsefe alanında birçok alanda kalıcı eserler bırakarak yazın alanında önemli katkılarının bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Harputlu konuşmasının devamında; “Anadolu’ya baktığımızda hemen hemen her şehirde önemli düşünür ve yazarlarımız vardır. Bizlere düşen iş, bu kişileri açığa çıkarmak ve tanınır hale getirmektir. Bu insanlar üzerinde konuşarak, tartışarak, yazarak bu değerli düşünür ve yazarların bilinmesini sağlamaktır” dedi.

Ardından söz alan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ise “20 yıldan fazla felsefe alanında çalışmaları ve çevirileri olan kıymetli bilim adamımızı, gerek yurt içinde gerek yurt dışında ülkemizi temsil ettiği için ne kadar minnetle ansak azdır. Böylesine önemli bir programı düzenleyenlere teşekkür ederek Vehbi Hacıkadiroğlu’nu rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Yazar ve felsefeciler Prof. Dr. İlhan İnan, Prof. Dr. Erkut Sezgin, Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, Prof. Dr. H. Haluk Erdem, Doç. Dr. Mustafa Günay, Uğur Pişmanlık ve Şükrü Argın’ın konuşmacı olarak katıldığı anma programında, düşünür Hacıkadiroğlu’nun felsefe çalışmaları çeşitli yönleriyle ele alınarak Türk düşünce hayatına katkıları değerlendirildi.

Toplantıda yapılan sunum metinlerinin bir kitap olarak yayımlanması ve böylece Alanyalı Felsefeci Vehbi Hacıkadiroğlu hakkında felsefe okurlarına seslenen bir eser ortaya konulmasının da amaçlandığı etkinlik Vehbi Hacıkadiroğlu’nun yeğeni Hüseyin Hacıkadiroğlu’nun tüm katılımcılara yönelik gerçekleştirdiği teşekkür konuşması ile sona erdi.

Vehbi Hacıkadiroğlu Kimdir?

1919 yılında Alanya’da doğan Vehbi Hacıkadiroğlu, çok sayıda felsefe metni üretmiş ve bunlarla özellikle bilgi konusu başta olmak üzere birçok felsefi/kavramsal soruna dair kendine özgü felsefi açılımlar geliştirmiş bir felsefecidir. Yayımlanmış pek çok makale ve çevirileri de vardır. Vehbi Hacıkadiroğlu meslekten felsefeci değildir ve felsefeye geç bir yaşta başlamıştır, ancak bununla birlikte filozof ismini hak edecek şekilde felsefeyle ilgili olmuş ve felsefi metin üretmek anlamında en yetkin ve zengin isimlerin başında yer almıştır. Tamamen kişisel bir gayretle 1987 yılından itibaren çıkarmaya başladığı Felsefe Tartışmaları adlı felsefe dergisi ile Türkiye'de felsefenin kendisine alan bulmasına katkı sağlamış, uzun yıllar bu dergi aracılığıyla felsefecilerin buluşmasını, tartışmasını, düşünce alışverişini mümkün kılmıştır. Bu katkıları dolayısıyla Türkiye Felsefe Kurumu tarafından 1988 yılında ve Muğla Üniversitesi tarafından 2000 yılında onur plaketi verilmiştir. Doğan Özlem, Hayrettin Ökçesiz ve Şükrü Argın’ın yayına hazırladıkları "Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı: Felsefe Tartışmaları" adlı kitap onun düşünürlüğünü irdelemekte ve anmaktadır. 2005 yılında kendisine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Fahri Felsefe Doktorluğu unvanı verilmiştir. Bu toplantıda sunulan bildiriler de Aydan Turanlı ve Gürcan Koşan’ın editörlüğünde “Vehbi Hacıkadiroğlu Çalıştayı Bildirileri” adıyla 2006 yılında İTÜ yayınları arasında basılmıştır.

Mühendislik eğitimi almasına rağmen kendisini felsefeye adayan ve Türk felsefe tarihine geçmeyi başaran Vehbi Hacıkadiroğlu'nun yayınlanmış kitapları; Kavramlar Üzerine (1981), Bilginin Doğası ve Kaynakları Üzerine (1981) Algılama, Duyma ve Bilme (Derleme 1984), İnsan Felsefesi (2000), Bilgi Felsefesi (2002), Kavramlar Üstüne (2003), Özgürlük Ahlakı (2002), Özgürlük Hukuku(2004), İnançtan Bilgiye(2002) bulunmaktadır. Çevirileri; Russell'den Felsefe Sorunları (1980), Dış Dünya Üzerine Bilgimiz (1980), Jaque Monot'dan Rastlantı ve Zorunluluk (1984), A.J. Ayer'dan, Dil, Doğruluk ve Mantık, J. Locke’tan İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme.