Alanyalı fahri konsolostan komşuya jest

FORUMA Ankara'dan Letonya'nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts'i de davet eden Başkan Boztaş, geçirdiği operasyon nedeniyle istirahat ettiğinden forumun her iki taraf adına da en iyi şekilde geçmesi için yardımcısı Şükrü Arslan ve Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ile yönetim kurulu ve çalışanlarını seferber etti.

Letonya'nın Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, "Manavgat benim konsolosluk sorumluluk bölgemde. Bu vesileyle geçtiğimiz şubat ayında MATSO Başkanımız Sayın Ahmet Boztaş'ın isteğiyle kendisinin başkanlığındaki heyeti oluşturan Manavgat'taki iş insanlarıyla Letonya'ya gidip orada bir iş forumu düzenlemiş ve çeşitli sektörleri ziyaret etmiştik. Letonya'ya ziyaretimiz sırasında Sayın Boztaş Leton iş insanlarını da Manavgat'a davet etmişti. Bu vesileyle MATSO, şubatta Riga'ya yapılan çalışma ziyaretinin ardından muhataplarıyla ve bizimle irtibatta kalarak Manavgat'a davetlerini resmi mektuplarla yinelemiş ve bu heyetin gelmesine vesile olmuştur.

Manavgat'taki programa Kaymakam Dr. Mustafa Yiğit ve Belediye Başkan Vekili Erşan Özden, Letonya'nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts, MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ile ilçe protokolu ve MATSO üyeleri katılmıştır. Letonya'dan gelen heyet, resmi konuşmalar ve toplu görüşmelerin ardından sektörler arası ikili görüşmelere katılmış, ardından da çeşitli işyerlerini yerinde ziyaret ederek bilgi almışlar, bazı ithalat firmaları da aralarında tekrar buluşup anlaşma yapmak üzere mutabık kalmıştır. Organizasyonu mükemmel bir şekilde kusursuz organize edilmesi için büyük bir gayret gösteren başta MATSO Başkanı Sayın Ahmet Boztaş olmak üzere, bizi Manavgat'a girdiğimiz andan itibaren ayrılıncaya kadar yalnız bırakmayan MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan ile Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine, komite başkanlarına toplantılara katılan ve Leton misafir, iş insanlarına tesislerin gezdirip bilgi veren Manavgatlı iş insanlarına çok teşekkür ederiz.

Ayrıca ve özellikle MATSO'nun bu organizasyonuna katılarak destek veren ve ertesi gün bizi Büyükelçimizle makamlarında kabul ederek değerli vakitlerini ayıran Manavgat Kaymakamımız Sayın Dr. Mustafa Yiğit ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Erşan Özden'e de teşekkür ederiz.

Manavgat'taki resmi programların sonunda kıymetli vaktini ayırarak Büyükelçimiz Sayın Peteris Elferts'i ağırlayan MATSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Zekai Avcı Bey'e de ayrıca teşekkür ederiz" dedi.