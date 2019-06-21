Alanyalı esnafa müjde gibi haber

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Darı, yapılan yeni düzenlemelerle kooperatiflerine kredi için başvuran esnaflarda aranan en az bir yıl faaliyet gösterme süresinin 3 aya indirildiğini , ulaşım esnafında ise süre koşulu aranmadığını bildirdi. Darı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kooperatifimiz kefaleti ile Türkiye Halk Bankasınca kullandırılan kooperatifimiz kredilerinde Merkez Birliğimizin Türkiye Halk Bankası ile yürütülen çalışmaları neticesinde uygulamalarda bazı değişikliğe gidilmiştir. Kooperatifimiz kefaleti ile kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlarımızdan bir yıllık faaliyet geçmişi aranmakta idi, bu düzenleme yeniden gözden geçirilerek kredi talep eden esnaf ve sanatkarlarımızın en az üç ay faaliyet geçmişinin bulunması, ancak ulaştırma meslek kolundan faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız için bu sürenin aranmaması şartı getirilmiştir. Kredi borcu bitmeden esnaflık faaliyetini sonlandıran, vergi kaydını sildiren ortaklarımız kredi borçlarının tamamını kapatmaları gerekmekte kapatmadıkları takdirde kredi bakiyesi tutarı üzerinden Hazine Faiz Desteği olmaksızın KOBİ segmentinde yer alan firmalara uygulanan tabela faizi oranı uygulananacağı bildirilmiştir. Bugün için bu faiz ortalama yüzde 26’ya tekâmül etmektedir. 1 Mayıs 2019 tarihinden önce kredi kullanan ortaklarımıza ikinci bir kredi verilmesi durdurulmuş, ortağımızın mevcut kredi borcunu kendi kapattığı takdirde yeni kredi alma imkanı sağlanmakta idi. Yapılan değişiklikle 1 Mayıs 2019 tarihinden önce kullanmış olduğu kredileri yeni kullanacağı kredi tutarına eklenerek kullandığı krediden kapatmak sureti ile kredi işlemlerinin yapılacağı bildirilmiştir.”