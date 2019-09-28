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Alanyalı Emniyet Müdürü'ne önemli görev

Denizli Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından merkeze alınan Alanyalı Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kuruluna atandı.

GÜNCEL 28.09.2019, 14:46
Alanyalı Emniyet Müdürü'ne önemli görev
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ASLEN Alanyalı olan Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Emniyet Müdürlüğünün ardından kısa süre önce yapılan atama neticesinde merkezde görev almaya başladı. Açıklanan yeni atama kararları ile birlikte Demir'in yeni görevi belli oldu. Demir'in, Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu'nda görevlendirildiği öğrenildi. Yeni görevini kamuoyu ile paylaşan Demir paylaşımında,'19.09.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atamam gerçekleşmiştir.' ifadelerine yer verdi.

Mevlüt Demir kimdir?

Mevlüt Demir, Alanya’da doğdu. Polis Akademisi mezunu olan Demir, İnterpol dahil çok sayıda yurtdışı ve uluslararası görev aldı. İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Arapça bilen Demir, aynı zamanda doktorasını tamamladı.Polis Başmüfettişiyken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Denizli İl Emniyet Müdürü oldu. 

#Alanyalı Emniyet Müdürü #Denizli Emniyet Müdürlüğü #Mevlüt Demir
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