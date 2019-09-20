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Alanyalı Emniyet Müdürü merkeze alındı

Mevlüt Demir’in de aralarında yer aldığı 17 müdür merkeze çekildi

GÜNCEL 20.09.2019, 22:14
Alanyalı Emniyet Müdürü merkeze alındı
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Alanyalı Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir’in de aralarında yer aldığı 17 müdür merkeze çekildi.

#Mevlüt Demir #Alanyalı Emniyet Müdürü
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