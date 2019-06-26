Alanyalı Emin Müftüoğlu gitti, TUR küme düştü!

DÜNYA Bisiklet Birliği (UCI), WorldTur 2020 takvimini açıkladı. Takvimde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na yer verilmedi. Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 55’inci kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun, 2 yıl üst üste 10 profesyonel takım şartını sağlayamadığı için takvim dışında bırakıldığı öğrenildi. Balkan Bisiklet Birliği'nin eski başkanı, Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı olan Alanyalı Emin Müftüoğlu’nun uzun yıllar başkanlığını yaptığı TBF, Müftüoğlu’nun UCI Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrılmasının ardından temsil edilmiyordu. Müftüoğlu’nun TBF başkanlığını Konyalı Erol Küçükbakırcı’ya devretmesinin ardından uluslararası platformlarda etkinliğini yitirmeye başlayan TBF, önce UCI yönetimindeki yerini kaybetti ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuyla WorldTur 2020 takvimi dışında kaldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 11:06