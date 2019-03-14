Alanyalı çiftçiye müjde! Türel sözünü tuttu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sözünü tuttu. “Çiftçinin elektrik maliyetinin tamamını karşılayacağız” diyen Türel’in vaadleri bir bir yerine geliyor. Alanya’ya gelen Tarımsal Hizmetler Dairesi yetkilileri, Alanya ve Gazipaşa’da faaliyet gösteren 6 tarımsal sulama kooperatifi ile enerji maliyetinin tamamının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması protokolünü karşılıklı olarak imzaladı

Alanyalı çiftçiye müjde! Türel sözünü tuttu
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin sulama suyunun enerji giderinin tamamını karşılamasından son derece memnun olan kooperatif başkan ve üyeleri, “ Biz çiftçilerin en büyük harcama kalemi enerji maliyeti idi. Geçen yıl Büyükşehir Beleidyesi’nin başlattığı bu uygulama ile maliyetlerimiz büyük oranda düştü. 2019 yılında da sulamada kullanılan elektrik bedellerinin tamamını Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Bu bizim için çok büyük bir destek. Harcama maliyetlerimiz yüzde 50 düşecek. Buda çiftçinin üzerinden büyük bir yükü kaldırmasının yanı sıra kazancının da artması demek. Bize bu desteği veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz “ dedi.

Çiftçinin yüzü gülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda Antalya’nın köylerine yaptığı tarımsal projelerle çiftçinin kalkınmasında önemli rol oynadı. Tarımsal üretimde en önemli harcama kalemlerinden bir tanesi olan elektrik giderlerini sıfıra indiren Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin sırtından önemli bir yükü kaldırdı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 10:23
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