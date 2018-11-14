ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 31. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam neler var?

- Alanya'da 100 yıl önce eğitim-öğretim hangi kurumlarla ve hangi şartlarda yapılıyordu? Maddi durumu iyi olan Alanyalılar, okutmak için çocuklarını hangi şehre gönderiyorlardı?

- Alanya'da bir medrese yapımı için gerekli keresteleri köylerden getirtemeyen medrese hocası, bir alkoliğin 2 günde tüm kereste ihtiyacını temin etmesi karşısında ne dedi?

- Müebbet hapse mahkum olan Alanyalı'nın hakimden son isteği ne oldu?

- Alanya'ya ilk radyo ne zaman, kim tarafından getirildi? Bu radyoyu dinlemek isteyenler karşılığında ne veriyordu?

- Alanya'ya ilk televizyon ne zaman, kim tarafından getirildi? Alanyalıların buluşup bu ilk televizyonu izledikleri yer neresiydi?

- Alanyalı Çatalca Şehitleri'nin hazin öyküsü nasıl başladı?

- Deniz Baykal, siyasete başladığı ilk yıllarda sık sık geldiği Alanya'da neler yapardı? Kimin evinde kalırdı? Deniz Baykal'ın Alanya'da kirlenen beyaz gömleğini yıkayan ev hanımının günümüzde tanınmış bir siyasetçi olan oğlu kim?

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır?

İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 17:06