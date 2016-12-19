Alanyalı başkanlar terörü kınadı

ALANYA Pansiyoncular Odası'ndaki ortak açıklamaya Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Tuğran Sağlamel, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Alanya Metalciler Odası Başkanı Kerim Taş katıldılar. Başkanlar adına açıklama yapan Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, "Son 18 ayda 33 büyük terör saldırısının hedefi olan ülkemizde başsağlığı diliyor, şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyoruz. Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Türk milleti ne kadar büyük bir millet olduğunu 15 Temmuzda dost düşman bütün dünyaya bir kez daha gösterdi. Bizim milletimiz özgürlüğü, egemenliği ve vatanı için gözünü kırpmadan canını verebilen, inancı gereği şehitliği en yüce mertebe sayan ve arzulayan bir millet. Söz konusu vatan olunca doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i, Zaza'sı, Dadaş'ı velhasıl bütün renkleriyle birlikten kuvvet doğar anlayışıyla tek vücut olabilen dünyada ender görülen bir milletin evlatlarıyız. Bizim milletimiz misafirperverdir, hoşgörülüdür, sofrası açıktır, merhametlidir. İmanını İslam dininden, memleket sevdasını da vatanından almıştır. Bu anlayışı tüm dünyaya defalarca göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Milletimiz bu iyi niyetini suistimal etmeye çalışan hainleri de asla affetmeyecek bir anlayışa sahip. Bu sebeple ki bizler esnaf ve sanatkarın temsilcileri olarak gün birlik, beraberlik, fedakarlık, hainleri aramızdan ayırma günü olduğu bilinciyle hareket ediyor, milli seferberlik ruhuyla aramıza sızmaya çalışan hainleri güvenlik güçlerine ihbar ederek vatandaşlık görevimizi yapalım diyoruz. Bu vesileyle ülkemize yapılan bu hain saldırıları, ülkemiz üzerinde oynanan tüm oyunları, oyuncuları ve maşalarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.