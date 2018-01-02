Alanyalı başkandan şok karar!

SÖZCÜ'NÜN haberine göre Kadir Topbaş'ın istifası ile Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasının ardından gerçekleştirilen ilk İBB meclis oturumunda Devlet Yatırım Programı'nda yer alan, ihalesi tamamlanan 6 metro hattının yapımı için 925 milyon euro borçlanmaya gidilmesi kararlaştırılmıştı. 13 Ekim tarihli İBB Meclis oturumunda toplam ihale bedeli 12 milyar 859 milyon lira olan 6 metro hattının yatırımının aksatılmadan devam ettirilmesi amacıyla 925 milyon euro tutarında dış borç alınabilmesi için yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yetki verilmişti.

UYSAL BORÇLANMA YETKİSİNİ KULLANMADI, İHALELERİ İPTAL ETTİ

İBB'yi 2017 yılı için planladığı 4 milyar 600 milyon liralık borçlanma yetkisini de aşan 925 milyon euroluk borçlanma kararına CHP'liler ret oyu kullanmıştı. CHP'nin muhalefet ettiği borcun nedeni olan 6 metro hattının ihalesi için şimdi tek tek iptal kararları alınmaya başladı. İBB Meclisi'nin kendisine verdiği borçlanma yetkisini kullanmayan Mevlüt Uysal dış borçla finanse edilecek metro ihalelerini iptal etti. Kaynarca – Pendik – Tuzla Metro ihalesini alan Alsim Alarko, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ihalenin iptal edildiğini bildirdi. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ihalesini alan Gülermak Ağır Sanayi- Nurol İnşaat ortak girişimine de İBB tarafından ihalenin iptal edildiği bildirildi. Borçlanma kararı alınan diğer 4 metro hattı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir, Mahmutbey-Bahçeşehir'in de ihalelerinin iptal edildiği iddia edildi.

“İBB TAZMİNAT ÖDEYECEK”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, dış borçla yapılacak 6 metro hattı ihalesinin iptal edildiğini söyledi. Her ihale başına firmalara yüzde 5 avans verildiğini belirten Balyalı, “Sözleşme hükümlerine göre İBB cayma bedeli olarak yüzde 10 tazminat ödeyecek. Bu, ihale başına 75-100 milyon lira arasında bir bedele denk geliyor. Bu 6 ihale ile ilgili rayiç bedellerin, maliyetin ve borçlanma miktarının yüksek olması nedeniyle çok fazla söylenti vardı. Finansman için çekilecek kredilerin bile hazır olduğu söyleniyor” dedi.

BORÇLA YAPILACAK METRO HATLARI

Borçlanma kararına göre 1 milyar 613 milyon 815 bin ihale bedeli olan Kaynarca-Pendik-Tuzla hattı için 120 milyon euro, 2 milyar 342 milyon 385 bin 741 liralık Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı için 170 milyon euro borç alınması kararlaştırılmıştı. İhale bedeli 2 milyar 469 milyon 924 bin 400 lira olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı için 175 milyon euro, 2 milyar 414 milyon 401 bin 632 lira bedelli Kirazlı-Halkalı hattı için 170 milyon euro, 969 milyon 114 bin 610 liralık Başakşehir-Kayaşehir metrosu için 70 milyon euro, 3 milyar 49 milyon 994 bin 729 liralık Mahmutbey-Bahçeşehir metrosu için de 220 milyon euro borç alınacaktı.