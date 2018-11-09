Alanyalı Başkan Uysal'dan 'Millet Bahçesi' müjdesi

UYSAL, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize hediyesi olan millet bahçelerinden ilkini söz verdiğimiz tarihe yetiştirdik. Açılışını önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı 'Baruthane Millet Bahçesi' İstanbul'un en güzel yaşam alanlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.



BARUTHANE MİLLET BAHÇESİ

Uysal açıklamasını şöyle sürdürdü:

Baruthane Millet Bahçesi, Bakırköy ilçesi Zeytinlik Mahallesi, 564 Ada, 160 parsel üzerinde yer alıyor. Proje alanı toplam 59 bin 719 metrekare olan millet bahçesi yapılacak arazi üzerinde tescilli yapıların korunduğu alan 2 bin 478 metrekare. Alan, İBB ve TOKİ arasında 15 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan protokol ile İstanbulluların kullanımına açıldı. Proje ile; günümüze ulaşan ender Osmanlı Baruthane yapılarından birisi olan ve 1. derece koruma grubunda bulunan baruthane binaları, çevre duvarlarıyla birlikte korunmuş ve atıl halde bulunan yeşil alanların İstanbul halkının rekreasyon ihtiyacına hizmet etmesi amaçlandı. Projenin ana amacı, İstanbul'da tarihi değerleriyle bütünlük içerisinde olan bir düzenleme yapmak.

Alana, 557 adet ağaç, 29 bin 141 çalı, 5 bin adet gül ağacı, 230 afet sarmaşık ve 7 bin 500 adet mevsimlik çiçek dikildi. Alana 47 adet meyve bahçesi, 130 araçlık (3 bin 745 metrekare) 2 adet otopark, 682 metrekare çocuk oyun alanı, 169 metrekare sportif kondisyon alanı, 3'li basketbol sahası, 172 metrekare fitness alanı, 466 metrekare kaykay pisti, 60 metrekare alana 1 adet tuvalet, 25 metrekarelik alana 1 adet kafe alanı, 2 adet süs havuzu, 206 metre deniz kıyısı anroşman ve bin 50 metrekare koşu alanı yapıldı.