Alanyalı Başkan, cenazelere katıldı halka aşure dağıttı

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından Muharrem ayı nedeniyle 13 ilde aşure dağıtımı gerçekleştirildi. İstanbul'da aşure ikramı Eyüp Sultan Meydanı'nda yapılırken, vatandaşların aşureye ilgisi yoğun oldu. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı da katılırken, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başakşehir Belediyesi'nin eski başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal da Kıratlı'ya eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Kıratlı, Vali Şahin ve Belediye Başkanı Uysal, öğle namazının ardından avludaki cenaze namazlarına da katılarak merhum ve merhumelerin ailelerine baş sağlığı diledi. Ardından kazanların başına geçen üç isim, aşure ikramı için kuyruk oluşturan vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı. Göreve başladığı ilk günün sabah namazı için Eyüp Sultan'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Mevlüt Uysal da aşure ikramı için geldiği Eyüp Sultan'da vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti ve hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.