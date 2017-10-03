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Alanyalı Başkan, cenazelere katıldı halka aşure dağıttı

Cumhurbaşkanlığınca 13 ilde aşure dağıtılması etkinliği kapsamında Eyüp Sultan'da vatandaşlara aşure ikram edildi. Aşure dağıtımına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal da katıldı

Alanyalı Başkan, cenazelere katıldı halka aşure dağıttı

Cumhurbaşkanlığınca 13 ilde aşure dağıtılması etkinliği kapsamında Eyüp Sultan'da vatandaşlara aşure ikram edildi. Aşure dağıtımına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal da katıldı

03 Ekim 2017 Salı 17:33
Alanyalı Başkan, cenazelere katıldı halka aşure dağıttı
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CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından Muharrem ayı nedeniyle 13 ilde aşure dağıtımı gerçekleştirildi.  İstanbul'da aşure ikramı  Eyüp Sultan Meydanı'nda yapılırken, vatandaşların aşureye ilgisi yoğun oldu. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Genel  Sekreter Yardımcısı  Metin Kıratlı da katılırken, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  olan Başakşehir Belediyesi'nin eski başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal da Kıratlı'ya eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Kıratlı, Vali Şahin ve Belediye Başkanı Uysal, öğle namazının ardından avludaki cenaze namazlarına da katılarak merhum ve merhumelerin ailelerine baş sağlığı diledi. Ardından kazanların başına geçen üç isim, aşure ikramı için kuyruk oluşturan vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı. Göreve başladığı ilk günün sabah namazı için  Eyüp Sultan'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı  Mevlüt Uysal da aşure ikramı için geldiği Eyüp Sultan'da vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti ve hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.

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Mevlüt Uysalİstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıAlanyalıAşure
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