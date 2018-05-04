Alanyalı Bakan Çavuşoğlu'ndan Tekin'e taziye

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında anne ve babasını kaybeden AK Parti Gazipaşa İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmet Tekin'e başsağlığı dilemek için Zeytinada Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere memleketi Alanya'ya gelen Çavuşoğlu, saat 13.40 sıralarında uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi. Alanya ve Gazipaşa Kaymakamları ile her iki ilçe teşkilat başkanlarının karşıladığı Çavuşoğlu, uçaktan iner inmez taziye ziyaretine gitti.

Geçtiğimiz günlerde yayla dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Gazipaşa İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmet Tekin'in anne ve babası Saime-Mehmet Tekin'in taziyesine giden Çavuşoğlu, aileye başsağlığı diledi. Ahmet Tekin ve babaannesi ile yakından ilgilenen Çavuşoğlu, Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından Alanya'ya hareket etti.