Alanyalı avukatlardan 8 Mart açıklaması

ANTALYA Barosu Alanya Kadın Hakları Alt Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapıldı. Antalya Barosu Alanya temsilciliğinde yapılan açıklamaya diğer avukatlar da destek verdi. Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Alt Kurulu üyesi Melek Depren “Giderek artan sayıda kadın eski eşi veya sevgilisi tarafından şiddet görmekte öldürülmekte ve cinayete kurban gitmekte şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Türkiye’de Kadınlara yönelik şiddet her gecen gün artıyor. Resmi rakamlara göre 7 yılda şiddet yüzde 1400 artış gösterdi” dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 06.03.2015 10:16