Alanyalı avukatlardan 8 Mart açıklaması

ANTALYA Barosu Alanya Kadın Hakları Alt Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapıldı. Antalya Barosu Alanya temsilciliğinde yapılan açıklamaya diğer avukatlar da destek verdi. Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Alt Kurulu üyesi Melek Depren “Giderek artan sayıda kadın eski eşi veya sevgilisi tarafından şiddet görmekte öldürülmekte ve cinayete kurban gitmekte şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Türkiye’de Kadınlara yönelik şiddet her gecen gün artıyor. Resmi rakamlara göre 7 yılda şiddet yüzde 1400 artış gösterdi” dedi.