Alanyalı Akçalıoğlu Ailesi'nin acı kaybı

AK Parti milletvekili aday adayı ve Eski Alanya Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Akçalıoğlu'nun yengesi, merhum Ahmet Akçalıoğlu'nun hanımı, Antalya Eski İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Akçalıoğlu'nun annesi Harise Akçalıoğlu vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Hacımemişler Caminde kılınacak cenaze namazının ardından T ürktaş Mezarlığı 'na defnedilecek. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlı diler.

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