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Alanyalı Akçalıoğlu Ailesi'nin acı kaybı

Alanya’nın tanınmış ailelerinden Akçalıoğllarına mensup Harise Akçalıoğlu hayatını kaybetti

Alanyalı Akçalıoğlu Ailesi'nin acı kaybı

Alanya’nın tanınmış ailelerinden Akçalıoğllarına mensup Harise Akçalıoğlu hayatını kaybetti

11 Ocak 2018 Perşembe 10:49
Alanyalı Akçalıoğlu Ailesi'nin acı kaybı
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AK Parti milletvekili aday adayı ve Eski Alanya Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Akçalıoğlu'nun yengesi, merhum Ahmet Akçalıoğlu'nun hanımı, Antalya Eski İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Akçalıoğlu'nun annesi Harise Akçalıoğlu vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Hacımemişler Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Türktaş Mezarlığı'na defnedilecek. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlı diler.

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Son Güncelleme: 11.01.2018 11:22
Anahtar Kelimeler:
ürktaş MezarlığıHarise Akçalıoğlu
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