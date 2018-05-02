Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104618
ALTIN
175.116
DOLAR
4.1677
STERLİN
5.6680
EURO
4.9875
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 2 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te

Alanyalı adam böbrek nakli olacağı haberini jandarmadan öğrendi

Alanya'da, kronik böbrek hastası Erol Çoban (49), saat 04.00'te, uygun böbrek bulunduğu haberi verilmek üzere cep telefonundan arandı. Numara rehberinde kayıtlı olmadığı için telefonunu açmayan Çoban, daha sonra jandarma tarafından arandı. Nakil için hastaneden arandığını öğrenen Çoban, ameliyat olduktan sonra 6'da 6'da uyumlu böbrekle yaşama tutundu

Alanyalı adam böbrek nakli olacağı haberini jandarmadan öğrendi

Alanya'da, kronik böbrek hastası Erol Çoban (49), saat 04.00'te, uygun böbrek bulunduğu haberi verilmek üzere cep telefonundan arandı. Numara rehberinde kayıtlı olmadığı için telefonunu açmayan Çoban, daha sonra jandarma tarafından arandı. Nakil için hastaneden arandığını öğrenen Çoban, ameliyat olduktan sonra 6'da 6'da uyumlu böbrekle yaşama tutundu

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:15
Alanyalı adam böbrek nakli olacağı haberini jandarmadan öğrendi
banner404

ALANYA'DA, turizm sektöründe çalışan, kronik böbrek hastası Erol Çoban, beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan ve nadir bulunan 6'da 6 uyumlu böbrekle hayata bağlandı. Yaklaşık 13 yıldır böbrek hastası olan, 9 ay önce de hemodiyalize giren Çoban, 18 Nisan günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.
Böbrek bulunduğuna ilişkin saat 04.00'te kendisine gelen telefonu, numarayı tanımadığı için açmadığını anlatan Çoban, "O saatte dolandırıcıların ya da kötü niyetli kişilerin arayabileceğini düşündüm. Kısa süre sonra arayan jandarma, beni hastaneden aradıklarını, gelen telefona bakmamı söyledi. Yeniden çalan telefonu heyecanla açtım. Hemen toparlanıp, hastaneye gelmek için yola çıktım. Aynı gün tetkiklerimi tamamlayıp, tam uyumlu böbreği bana naklettiler. Bağışçı aileye, doktorlarıma, sabaha karşı beni arayıp, müjdeli haberi veren organ nakil koordinatörlerine, hemşire ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'BÖBREĞİ İYİ DURUMDA'
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanın, canlı donör bulunamadığı için 9 aydır bekleme listesinde olduğunu söyledi. Hastaya bir anlamda 'piyango' çıktığını, dokuları tam uyumlu böbrek bulunduğunu belirten Aydınlı, şu an sağlık durumunun çok iyi olduğunu, böbreğin gayet iyi çalıştığını dile getirdi.
'EN İDEAL NAKİL'
Herkeste 3'ü anneden, 3'ü babadan olmak üzere 6 doku grubu bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "En ideal nakil, hepsinin de uyması. Bu, çok zor. 6'da 6 uyum, tek yumurta ikizlerinde; bazen de diğer kardeşlerde görülüyor. Akrabalık bağı olmayanlar arasındaki tam doku uyumu hayli uzak ihtimal. Günümüzde yarım doku uyumu ile yani 3 dokunun uymasında bile nakillere sıcak bakılıyor" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Erol ÇobanAlanyaBöbrekNakil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 AGC'den '3 Mayıs' mesajı
 AGC'den '3 Mayıs' mesajı
'Alanya muzunun 168 yıllık öyküsü' Dim TV'de 
'Alanya muzunun 168 yıllık öyküsü' Dim TV'de 
ALKÜ'den 'Çember' açılımı
ALKÜ'den 'Çember' açılımı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim