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Alanyahus Norveçlileri ağırladı

Alanyahus Emlak sahibi Enver Vural, Alanyahus'tan daire alan yerleşik Norveçlilerin katıldığı bir kahvaltı düzenledi

Alanyahus Norveçlileri ağırladı

Alanyahus Emlak sahibi Enver Vural, Alanyahus'tan daire alan yerleşik Norveçlilerin katıldığı bir kahvaltı düzenledi

29 Mart 2018 Perşembe 00:17
Alanyahus Norveçlileri ağırladı
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KAHVALTIDA Alanyahus Emlak, Alanya'da yaşayan Norveç vatandaşlarının yaşadığı sıkıntıları dinledi. Norveç vatandaşları, evlerini kiraya verme konusunda kuralların katı olduğunu, çocuklarına daireyi kullandırmak için bile birçok zorluk yaşadıklarını dile getirdiler. Ayrıca Alanya-Gazipaşa (GZP) Havalimanı'nı da daha aktif kullanmak istediklerini belirten Norveçliler "Biz Alanya'yı, Türkiye'yi çok seviyoruz. Norveç’te buraya gelmemiş turistler, burada savaş ve terör olduğunu düşünüyorlar. Ancak biz onlara da fotoğraflar atıp burdaki güzellikleri ve güvenli ortamı anlatıyoruz" dediler. 
Sağlık sigortasının da yüksek ve maliyetli olduğundan yakınan Norveçliler, Alanya'da Göç İdaresi olduğu için de mutlu olduklarını ifade ettiler. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanyahus NorveçlileriEnver Vural
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