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Alanya'dan Uysal'a tebrik ziyareti

Meclis kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'ı tebrik için yola çıkan 100 kişilik heyet, Uysal'ı makamında ziyaret edecek

Alanya'dan Uysal'a tebrik ziyareti

Meclis kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'ı tebrik için yola çıkan 100 kişilik heyet, Uysal'ı makamında ziyaret edecek

10 Ekim 2017 Salı 22:41
Alanya'dan Uysal'a tebrik ziyareti
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Haber: Alper KUTAY

KADİR Topbaş'ın 13,5 yıllık başkanlığının ardından sürpriz istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine, 28 Eylül Perşembe günü yapılan tarihi oylama ile aslen Alanyalı olan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçilmişti. Alanya'nın yeni televizyon kanalı Dim Web TV'den canlı yayınlanan tarihi meclis toplantısından sonra oy çokluğu ile İBB Başkanı seçilen Uysal'ı dün Alanya'dan yola çıkan ve bugün İstanbul'a varan yaklaşık 100 kişilik bir ekip makamında ziyaret edip tebriklerini iletecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney başkanlığında dün sabah saat 08.00'de iki otobüsle yola çıkan merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarına ayrıca Alanya Hizmet Birimi'nden bazı müdürler de eşlik ediyor. Bugün öğle saatlerinde Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret edecek olan Güney ve muhtarlar, Alanya'dan selam ve çeşitli hediyeler götürdüler. Muhtarlar bu akşam Alanya'ya doğru yola çıkacak, Güney ise Mevlüt Uysal'ın ağabeyi, kapanan Çıplaklı Belediyesi eski başkanı Hasan Uysal'ın oğlunun hafta sonu Yalova'da düzenlenecek düğün törenine katılmak için İstanbul'da kalacak.

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Son Güncelleme: 10.10.2017 23:59
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıAlanyalı Mevlüt Uysal
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