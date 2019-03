Alanya’dan Türk Yıldızları’na davet mektubu

ALANYA’DA çalışmalarına devam eden sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Türk Hava Kurumu (THK) Alanya temsilciliği önderliğinde hayata geçirilen bir proje kapsamında ulaşılan 30 bin 400 öğrenciden 20 bin 923 ilköğretim öğrencisi, Türk Hava Kuvvetleri (THK)’nin akrobasi timi Türk Yıldızları'na mektup yazdı. Akrobasi timinin 19-20 Nisan'da düzenlenecek Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Şampiyonası'nın 1’inci ayağını Alanya’da başlatmalarına ilişkin isteklerini sunan öğrencilerin samimi ifadeleriyle dolan mektuplar bugün postaya verildi. ALTAV çatısı altında davet mektuplarına ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısına Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türk Hava Kurumu (THK) Alanya temsilcileri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 2’inci Başkanı Kerim Yılmaz ve Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan katılım sağladı. Öte yandan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de meclis üyeleriyle birlikte toplantıda yerini aldı. Mektuplara teker teker göz atan katılımcılar yüzlerinde oluşan tebessümlerin çocukların saf ve masum duyguları sayesinde olduğunu ifade ederek “Her şey çocuklarımız ve Alanya’mız için” diye konuştular.

‘HERŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN’

Basın toplantısında söz alan Başkan Yücel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak "20 bin çocuğumuz Türk Yıldızları’na mektuplarını yazarak nadide şehrimiz Alanya’ya davet ettiler. Umarım 2019 Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın yapıldığı tarihte Türk Yıldızları'mızı Alanya'da görürüz. Türk Hava Kurumu (THK) Alanya temsilciliği ile ALTAV’ın başlatmış olduğu bir projeydi. Türk Yıldızları’nı Alanya’mıza davet ederek Dünya Yamaç Paraşütü Yarışması’nın 1’inci ayağının Alanya’dan başlatılması hedeflendi. Alanya’nın tanıtımı ve çocuklarımızın mutluluğu adına çok önemli bir proje. Ben her şeyden önce emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tanıtımın daha da ivme kazanacağına inanıyorum. Yazdıkları bu içten mektuplarla yüzümüzü güldüren çocuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten her şey çocuklarımız için” ifadelerini kullandı. Yücel’in ardından söz alan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş ise “Projemizin fikir babası olan Ergun beye öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sonrasında da bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen bütün dostlarımıza buradan selamlarımızı iletiyorum” şeklinde konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZ MUHTEŞEMLER’

Yücel'in konuşmasının ardından 4. sınıf öğrencisi Ada Gencelli ve 2. sınıf öğrencisi Kerem Can Kılıç, yazdıkları mektupları okudular. Yanı sıra toplantı kapsamında okunan mektupların bazılarında kullanılan ifadeler herkesin yüzünde tebessüm yarattı. Bunlardan birine örnek veren Başkan Hüseyin Değirmenci “Çocuklarımızdan birisi aynen şu ifadeyi kullanmış, ‘Bizim okulumuz için gösteri yapar mısınız? Yaparsınız, yaparsınıııız’. Bu ifadeyi gören Türk Yıldızları mutlaka gelecektir. Çocuklarımız gerçekten muhteşem” dedi. Alanya Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi ve Adayı Emine Çalış da okumuş olduğu mektupların birinde geçen ifadeye dikkat çekerek “Çocuklarımız çok zeki. Bir tanesi ‘Eğer siz gelirseniz, turist sayısı artacak ve sonunda ülkemiz kazanacak’ demiş. Gerçekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 17:25