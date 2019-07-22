Alanya’dan Tortum’a tarımsal ziyaret

ALANYA İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri Zeki Varol, Ahmet Paşa Özçelik, Özhan Can ile ziraat mühendisleri Barış Güney ve Murat Türeli'den oluşan teknik ekip Tortum’u ziyaret etti. Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Sefa Haki, ilçenin bitkisel ve hayvansal üretim potansiyelinin yerinde tespitinin yapılarak yürütülecek ortak proje uygulamaları hakkında istişare yapıldığını belirtti. Haki, ekim ayı içerisinde çiftçilerden oluşan 30 kişilik bir grupla Alanya’ya teknik gezi düzenleneceğini ifade etti. Daha önce Alanya’da incelemelerde bulunan Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Alanya İlçe Müdürlüğü teknik ekibini 3 gün süreyle ağırladı. Heyet, gezinin ikinci gününde Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 21:57