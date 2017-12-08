Alanya'dan skandal Kudüs kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünyayı ayağa kaldıran Kudüs kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Alanya'daki camilerde okunan cuma hutbesinde de skandal Kudüs kararına tepki vardı. Hutbede Müslümanlar için Kudüs'ün önemi ve kutsiyeti anlatıldı, ABD'nin skandal kararına dikkat çekildi ve "Bu karar barış değil çatışma getirir. İslam alemi bu kararı asla kabul edemez. Kudüs biz Müslümanlara Peygamberimizin emanetidir" dendi. ABD Başkanı Donald Trump, "Ben artık zamanının geldiğine inanıyorum. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma vakti gelmiştir. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma talimatı veriyorum" açıklamasını yapmıştı. Böylece Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan tarihteki ilk ülke ABD olmuştu.