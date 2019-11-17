Alanya’dan şehit yakınları da törendeydi: Çatalca şehitleri dualarla anıldı
1912 yılında Balkan Savaşları esnasında, bir gece baskını ile Bulgar ordusu tarafından şehit edilen Alaiye Taburu’nda yer alan 157 Alanyalı şehit, Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen programda anıldı
BALKAN Savaşı’nda, Çatalca Savunma Hattı’nda şehit düşen Alaiye Taburu’na bağlı Alanyalı 657 şehidi anmak için, Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene; Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Garnizon Komutanı Albay Gökhan Mayil, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Çatalca Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Duvan, daire müdürleri, Alanya’dan giden şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından, Garnizon Komutanlığı’nca günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı, okunan ‘Bayrak’ şiiri ve sonrasında Çatalca Müftülüğü tarafından edilen duanın ardından tören sona erdi.
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