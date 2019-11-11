Alanya’dan Merkür tutulması böyle fotoğraflandı

BUGÜN saat 15.30’da Merkür gezegeninin güneş diski önünden geçişi olayı (transit olayı) gerçekleşti. Daha önce 9 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen bu ilginç gök olayı Türkiye’den öğleden sonra başlayıp ancak gün batımına kadar kısmen gözlenebildi. Yeni Alanya Gazetesi köşe yazarı Feyzi Açıkalın bu gök olayını Alanya’da fotoğrafladı. Merkür gezegeni transit olayı Türkiye'den yerel saat ile yaklaşık 15.30'da izlenmeye başlandı. Geçiş çıplak gözle fark edilemedi.

MERKÜR GEÇİŞLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Güneş diskinin önünden bir iç gezegenin geçişi (transit) bir çeşit tutulma gibi düşünülebilir. Ancak iç gezegenlerden Merkür ve Venüs’ün gökyüzündeki açısal çapları Güneş’i Ay gibi tamamen örtmeye yetmediğinden Güneş’in Dünya’ya ulaşan ışığında Güneş tutulmasındaki gibi ışık azalması farkedilmez. Güneş’in önünden Merkür veya Venüs gibi iç gezegen geçişlerinin gözlenmesi tarihte uzun yıllar Dünya ve Güneş arasındaki uzaklığın tespit edilmesinde ve bu gezegenlerin atmosferlerinin olup olmadıklarının araştırılmasında kullanılmıştır. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş’in önünden geçer. 11 Kasım 2019 geçişinde Merkür gezegeni bize 101 Milyon km uzaklıkta olacaktır. 2000-2050 yılları arasındaki Merkür geçişleri ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

07 Mayıs 2003

08 Kasım 2006

09 Mayıs 2016

11 Kasım 2019

13 Kasım 2032

07 Kasım 2039

07 Mayıs 2049