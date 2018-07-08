Alanya'dan Konya'ya bisikletle ulaştı

KARADAVUT, Alanya'yı 800 yıl önce fethederek Alaiye (Alanya) ismini veren Anadolu Selçuklu Devleti Sultanlarından Alaaddin Keykubat'ı anma, onun ismini genç nesillere aktarma adına böyle bir tur düzenlediğini ifade etti.

Sultan Alaaddin Keykubat'ın Konya'da Alaaddin Tepesi'nde kendi yaptırdığı ve kabrinin de bulunduğu Alaaddin Camii'ni ziyaret eden ve burada dua eden Karadavut, projenin adının 'Alaiye’den (Alanya) Sultan Alaaddin’e bisikletle vefa turu' olduğunu belirtti. Karadavut, yolculuğunu ve projenin amacını anlatarak, "Toplamda 300 kilometrelik bir parkurdu. İlk gün 120 kilometre Alanya-Akseki arası, ikinci gün yaklaşık 90 kilometre Akseki-Seydişehir arası, üçüncü gün yine 95 kilometre Seydişehir-Konya arası. Meram’da beni karşıladılar. Meram’dan Alaaddin Tepesi'ne kadar sporcu gençlerimizle birlikte pedalladık. Parkurun en güzel kısmı bence bu gençlerimizle pedallamaktı. Çünkü zaten projemin amacı tarihimizi, milli ve manevi değerlerimizi gençlerimize sevdirmek, gündemde ve canlı tutmaktı" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 23:22