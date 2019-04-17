Alanya’dan dünyaya mesaj verdiler

- Mehmet AL

ALANYA'DA geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Turizm Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili başta olmak üzere çok sayıda kişinin katıldığı programa kentte yaşayan yerleşik yabancılara da katıldı. Alanya'da yaşayan yerleşik Rus vatandaşları kendi ülkelerinin bayrağı ile katıldıkları kutlamalarda üzerinde “Alanya'da yaşamak çok güzel, dünyaya açık ve toleranslı şehir Alanya” yazılı dövizler açtılar. Yerleşik Ruslar, Alanya’dan dünyaya dostluk mesajları gönderdiler.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 13:13