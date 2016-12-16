Alanya'dan bir 'Evliya Çelebi' geçti

Erkan UYSAL

DÜNYAYI bisikletle gezmek için yola çıkan Kanadalı Keith Thorarinson (42) Alanya'ya ulaştı. Bisiklet sürerek dünyayı görmek amacıyla Ekim 2007'de Avustralya'dan yola çıkan Thorarinson, turunu 2020 Haziran ayında bitirmeyi planlıyor. Bugüne kadar 62 ülke, 150 şehir ve kasaba gezen Thorarinson, dünyayı bisikletle gezmek için paraya değil, iyi bir ekipmana ihtiyaç olduğunu söyledi. Thorarinson, "Avustralya'da katıldığım bir bisiklet yarışını kazandım. Sonra da dünya turuna başladım. 700-800 Dolar'lık yarışlara katılıyorum. Yarışlardan kazandığım parayla dünya turuna çıktım. Dünya turuna başlarken Avustralya'dan Kanada'ya uzun bir yol üzerinden ulaştım" dedi.

'EN GÜVENİLİR ÜLKE TÜRKİYE'

Türkiye'yi çok güvenilir bulduğunu belirten Thorarinson, "Gezdiğim ülkeler içerisinde en güvenilir olanı Türkiye. Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Türkler çok misafirperver. Türk yemekleri güzel. Türk yemeklerinden çok hoşlandım. Türk çayına bayılıyorum" diye konuştu.

ÇALIŞMAYIP ÜLKELERİ GEZİYOR

60 kilodan fazla olan bisikletiyle günde ortalama 100 kilometre kat ettiğini kaydeden Thorarinson, "Sadece gündüzleri bisiklet sürüyorum. Geceleri ise çadırda kalıyorum. Ülkeleri gezerken bir iş bulup çalışmıyorum. Bisikletimde bir arıza olduğunda kendim tamir ediyorum. Bir blog hesabım var. Gittiğim ülkeleri gezerken fotoğraf çekiyorum. Gelecekte bir kitap yazabilirim. İnsanlara dünyayı gezmelerini tavsiye ediyorum. Dünyayı gezmek için çok paraya ihtiyaç yok. Eğer dünyayı bisikletle gezecekseniz, iyi bir ekipmanınız olduğu sürece çok paraya ihtiyaç yok. Geçen sene Fransa'yı 2, buçuk hafta boyunca gezdim. Bu sürede günde sadece 3,5 Euro harcadım" ifadelerini kullandı.

ROTADA GAZİPAŞA, MERSİN, KIBRIS VAR

Datça'dan Alanya'ya bisikletle 11 günde geldiği aktaran Thorarinson, "Alanya'yı gezmedim. Alanya'yı gezmek isterim ama vaktim yok. Alanya'dan sonra Gazipaşa, Anamur, Aydıncık, Silifke üzerinden Mersin'e gideceğim. Daha sonra Kıbrıs'a geçeceğim. Dünyayı gezerken havayolları pahalı olduğu için uçak kullanmamaya çalışıyorum. Gemi ve trene biniyorum. Fas'tayken bu ülkeden bir an önce çıkmak için 300 kilometrelik bir açığı tren kullanarak kapatmıştım. Atlas Okyanusu'nu da uçakla değil, gemiyle geçtim" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.