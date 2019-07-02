Alanya’dan başladı soluğu Kaş’ta aldı

BAŞKAN Böcek, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ı ziyaret ederek, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız anlayışıyla çalışmalarımızı yapacağız” dedi. Başkan Böcek, Alanya ile başlayıp Kemer ile devam ettiği ‘Yerelden kalkınma yerinden yönetim’ ziyaretlerini Kaş ilçesi ile sürdürdü. Başkan Böcek, turizmin eşsiz ilçesi Kaş ziyaretlerine ilk olarak Kaymakam Ulaş Akhan ile başladı. Kaş’ın Antalya’nın en özel ve en güzel ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Böcek, Kaş’ın tarım ve turizmde daha ileri noktada olması adına Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verme gayretinde olacaklarını söyledi.