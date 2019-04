Alanya’dan ‘Acil’ çağrı! ‘Belirsizlik Avrupa’dan tepki çekiyor’

31 MART itibariyle geride bıraktığımız yerel seçimlere yönelik büyükşehirlerde yaşanan süreç ve belirsizliklerin ülke turizmini olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek çağrıda bulunan turizmcilere esnaf cephesinden de destek geldi. Alanya’da sektör temsilcileri dün sürecin turizm ayağında neler yaşanabileceğini Yeni Alanya’ya değerlendirmiş ve “Açıklanan sonuçlar, yapılan itirazlar ve akabinde sayımların hala bitirilememesi, seçimlerin sonuçlanmaması Avrupa’da da dikkatle izleniyor. İnsanlar temkinli ve tepkililer. Bizler turizmciler olarak bir an önce bu sürecin sonuçlanmasını istiyoruz. Zira turizm çok hassas bir sektör. Rezervasyonları ve operatörlerin Türkiye’ye bakış açısını etkiliyor” yorumunda bulunmuşlardı.

‘TURİST GELDİĞİ ÜLKEYİ ARAŞTIRIR’

Bugün de esnaflar adına Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp’ten bir açıklama geldi. Yenialp Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yaptığı özel değerlendirmede turizmcilere destek çıkarak “Var olan süreç turizmi olumsuz yönde etkileyecektir. Bütün ülkelerin dış işleri Türkiye’ye karşı yaptırımlar içerisindeler. Dolayısıyla bu sürecin ve olumsuzlukların bizleri etkileyeceğini düşünüyoruz. Bir insan evinden valizini alıp, tatile gideceği zaman o ülkenin ne durumda olduğunu mutlaka araştıracaktır. Bu sebeple belirsizliklerin hakim olduğu seçimin, bu sayım işlemlerinin ve bu kaosun bir an önce ortadan kalkmasını istiyoruz. Eğer bu sayımlar be belirsizlikler kış aylarında olsaydı süreç içerisinde sıkıntılar bertaraf edilebilirdi. Lakin sezonun tam da başında böyle olayların yaşanması süreci kötü etkileyecektir. Bu olumsuzluklar da en nihayetinde esnaflarımıza yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 15:20