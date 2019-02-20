Alanya’dan 7 isim Büyükşehir’e gidecek

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun 2018 nüfus kayıt sistemine göre, Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 101 kişiden 107’ye yükseliyor. Antalya’nın en kalabalık ilçesi 531 bin 613 kişiyle Kepez oldu. Kepez’i 495 bin 688 kişiyle Muratpaşa, 312 bin 319 kişiyle Alanya takip etti. 19 ilçe Belediye Başkanı ile birlikte en yüksek oyu alarak Büyükşehir’e gönderilecek sayılar ise belirlendi. Buna göre Akseki 2, Aksu 5, Alanya 7, Demre 3, Döşemealtı 5, Elmalı 3, Finike 3, Gazipaşa 5, Gündoğmuş 1, Kaş 5, Korkuteli 5, Kumluca 5, Kemer 3, Kepez 9, Konyaaltı 6, Manavgat 6, Muratpaşa 7, Serik 6 ve İbradı 1 meclis üyesini Büyükşehir’e gönderecek.