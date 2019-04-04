Alanya’dan 7 isim Büyükşehir yolcusu: İşte yeni BŞB Meclis üyeleri

ANTALYA'NIN artan nüfusuyla beraber Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 103 olan meclis üyesi sayısı, 107'ye çıktı. Yeni dağılıma göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Muhittin Böcek'le beraber CHP'nin 42, Ak Parti'nin 37, İyi Parti ve MHP'nin 11'er, DSP'nin 5 ve SP'nin 1 meclis üyesi oldu. Antalya'nın 5 yıllık geleceğinde önemli kararlar alacak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Alanya’dan 7 isim görev alacak. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yanı sıra MHP’den Kerim Aydoğan, Adem Er ve Ali Şahin, Ak Parti’den Mehmet Ali Kiriş ve Alper Birer, CHP’den Erkan Demirci ve İyi Parti’den Hasan Can Kamburoğlu, Alanya’yı temsil edecekler. Öte yandan uzun yıllar Alanya Ülkü Ocakları’nda görev yapan eski Antalya İl Başkan Yardımcısı Ercan Uğur da Kepez Belediye Meclis Üyesi olarak Büyükşehir Meclisi’nde görev alacak.