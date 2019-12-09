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Alanya'daki ulaşım krizine birleşme önerisi

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, Mahmutlar- Kargıcak otobüs hattında yaşanan sorunla ilgili açıklama yaptı. Muhtar Ahmet Top, ‘Esnaf birleşmek istiyor’ diyerek sorunun en kısa zamanda çözüleceğini söyledi. 

GÜNCEL 09.12.2019, 23:03 09.12.2019, 23:09
Alanya'daki ulaşım krizine birleşme önerisi
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Ramazan ÖZDEMİR 

ALANYA'NIN doğusunda nüfusu en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da halk, otobüs seferlerinin arttırılmasını istiyor. Otobüs seferlerinin azlığı, kalabalık yolculuklar, kartlı sistemin olmayışı vatandaşın en temel sorunları arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Dim TV’ye (dimtv.tv) açıklamalarda bulunan muhtar Ahmet Top, “Ben birleşme taraftarıyım. Halkımız dört gözle bunu bekliyor. Alanya'da 66 tane kooperatifin aracı var. Mahmutlar'ın 18, Kargıcak'ın 8, toplamda 26 aracımız var. Dolmuş esnafı ile akşam toplantı yaptık. Dolmuş esnafı ‘Muhtarım birleşelim’ diyor. Ama Alanya'da 66 tane aracın 33 tanesi 12 metre, bizim araçlarımız ise 9 metre. Bu sebepten dolayı bize 12 metre için izin verilmesi halinde biz birleşmeye varız. Okurcalar’dan Aydap sınırına kadar tek hat olabilir. Dolmuş esnafı, ‘Halkımız dört gözle birleşmeyi hastaneye ve otogara çıkmayı bekliyor. Muhittin Böcek bize yazıyı göndersin. Biz sabah hastaneye çıkmaya hazırız. 1 Haziran ve 1 Kasım arası aynı tarife ile gece 3'e kadar Alanya'ya ulaşım yapabiliriz’ dediler. 
‘YETKİLİLERLE BİREBİR GÖRÜŞTÜM’
Sorunun çözümü noktasında yetkililerle görüştüğünü söyleyen Muhtar Ahmet Top, “Ben bu konuda Antalya Büyükşehir ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci, Antalya Büyükşehir Belediyesi Avukatı Müge Gezginci ve Antalya Büyükşehir Danışmanı İlkel Deniz Sayın'la birebir görüştüm. Çarşamba günü toplantı düzenleyeceğiz. Ortak çözüm bulunarak bu mağduriyet giderilecek ve hem halkın hem de dolmuşçu esnafının dediği olacak. Alanya'daki 66 arabanın 33'ü 12 metre, bizim 22 aracımıza da 12 metre izni verilsin. İsteyen 12 metre aracı alsın ve Kent Kart sistemi gelsin. 65 yaş üstü ücretsiz olsun ve bu sistem uygulansın. Bizim yolcularımız da hastaneye, otogara gece saat 03.00'e kadar gidebilsinler" dedi.

#Mahmutlar Mahallesi #AHMET TOP #Mahmutlar
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