Alanya'daki siber saldırı iddiasına turizmci ne dedi?

Yasin ARAZ

ALANYA'NIN çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 4 otelin siber saldırıya uğradığı ve saldırı sonucu binlerce müşterinin bilgilerinin çalındığı iddia edilmişti. Kişisel Gizliliğin Korunması hükmündeki kanun çerçevesinde otellerin gerekli önlemleri almakla sorumlu olduğu ve bilgileri çalınan müşterilerin dolandırıcılık mağduru olmakla yüzyüze kaldığı belirtilirken, turizmcilerden yüreklere su serpen açıklama geldi.

'SİSTEMİ KİLİTLEYİP PARA İSTEDİLER'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili yaptığı açıklamada "Olayla ilgili ismi geçen otellerimizin başına bu tarz bir olay geldi ancak verilerin çalınması gibi bir durum çok şükür ki söz konusu değil. Otellere siber saldırı yapıldı ve sistemleri kilitlendi. Sistemin açılması karşılığında ise para talep edildi. Kimsenin bilgisi çalınmadı, herkes güvende" dedi.

'SEKTÖRÜ KRİZE SOKACAK BİR İDDİA'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da "Konu içerik açısından çok hassas. Bilgi çalınması gibi bir şeyin iddiası bile son derece üzücü. Evet, tesislerin de elinde olmayan bir durum ancak önlemlerin alınması sektör açısından büyük önem arz ediyor. İnsanlar güvenerek, para ödeyerek tatile çıkıyorlar. Tatillerinin bu şekilde zehir olması, sektörü baştan aşağı bir krize sokacaktır" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 23:14