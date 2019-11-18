Alanya'daki o yapı güneş enerjisi paneli çıktı!

ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi, D400 Karayolu üzerinde bulunan bir apart otelin çatısında inşasına devam edilen ve kaçak sanılan demir rekonstrüksiyon yapının güneş enerjisi paneli olduğu ortaya çıktı.

Alanya Belediyesi, Yeni Alanya'da yer alan haber üzerine işletmeci ile görüştü. İşletmeci, yapıyı hemen ortadan kaldırarak, alışılmış ve kabul gören gömme güneş enerjisi paneli yapacağını açıkladı. İşletmeci "Demir rekonstrüksiyon yapı ile amacım güneş enerjisi tanklarından kaynaklanan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaktı" dedi.