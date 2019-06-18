Alanya’daki o plajın akıbeti ne olacak?

DÖNEMİN Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Başkanı Menderes Türel’in temelini attığı ve 2017 Temmuz ayında hizmet veremeye başlayan Gazipaşa- Alanya arasındaki Aysultan Kadınlar Plajı, bir süredir hizmet vermiyor. Yaklaşık 1 milyon liraya mal olan Aysultan Kadınlar Plajı’nın kapılarının kapatılması Ak Partili ve Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Alanya Belediyesi Meclisi üyeleri arasında polemiğe neden oldu.

‘ANTALYA 5 YIL KAYBETTİ’

Alanya'ya 35, Gazipaşa'ya 15 kilometre mesafedeki Aysultan Kadınlar Plajı'nın kapatılması hususunda CHP’yi eleştiren Ak Partili Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “AK Parti yapar… Kimileri yıkar. Bu ve benzeri bir çok hizmeti ve yatırımı durduracaklarını söylemiştik… Yeni hizmet yapmaktan öte var olanları kapatmak, engellemek, çalışanların işlerine son vermek ne acı… Antalya ve Antalyalılar 5 yıl daha kaybetti.”



‘TAHSİS YAPILMADI’

Kiriş'in bu eleştirisine yanıt CHP’li meclis üyesi Erkan Demirci'den geldi. Demirci yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ““Sayın büyükşehir meclis üyem, bahse konu plajın tahsis süresinin dolduğunu, ocak ayı içerisinde Türel dönemi bürokratlarından Bedrullah Erçin imzalı yeniden tahsis için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edildiğini ancak belediye CHP'ye geçtiği için tahsisin bugüne kadar yapılmadığını ve plajın o sebeple açılamadığını biliyor musunuz?” dedi.



‘BAKANLIĞIN UHDESİNDE’

Yeni Alanya’nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan CHP Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Coşkun Karadağ ise, Aysultan Kadınlar Plajı’nın şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesinde olduğunu belirtti. Bakanlığın daha önce Antalya BŞB’ye tahsis ettiği alanın tahsis süresinin seçimler öncesinde dolduğunu ifade eden Karadağ, Türel döneminde belediyenin tahsisi için başvuruda bulunduğunu ancak seçim sürecinde tahsisin gerçekleştirilmediğini ifade etti. Ardından CHP’li Muhittin Böcek yönetimindeki belediyenin yeniden tahsis için bakanlığa başvurduğunu kaydeden Karadağ, tahsisin henüz gerçekleştirilemediği için plajın hizmete açılmadığını ifade etti. Antalya BŞB’nin bölgedeki hizmetlerinin sürdüğünü ifade eden Karadağ, “Yine eski Gazipaşa yolu olarak da bilinen sahil yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yolda geçtiğimiz kış aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. BŞB ekipleri kendi uhdelerinde olan bu yolda çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu. Karadağ, ayrıca plajın bulunduğu bölgenin 3’üncü dereceden sit alanı olduğunu da hatırlatarak tahsis sürecinin uzamasının bu durumla bir bağlantısı olup olmadığını bilmediklerini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 12:01