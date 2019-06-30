Alanya'daki kan emicinin kimliği belirlendi

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) kurucularından turizmci Metin Erdem, “Bu tür ağırlıklı olarak buğday ve benzeri tahılların zararlısı olarak bilinir. Ülkemizde kıyı kesimlerinde, özellikle sahillerde ve açık alanlarda görülür. Göç edebilen bir canlıdır. Tarlalarda ekinler biçildiği için açıklık ve sıcak alanlarda yayıldılar. Maalesef sokucu-emici ağız tipine sahiptir. Sıvı alması gerekmektedir, insanı soktuğu-emdiği görülmüştür. Önerim, lokal ilaçlama çözüm getirmiyor. Kolay ölmüyorlar ve yer değiştiriyorlar. Bu konu Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni aşıyor. Belediye bütün olanakları ile gece ve gündüz ilaçlama yapıyorlar ancak yeterli olmuyor. Tüm çabalara rağmen bu sinek türü yok olmuyor. Oba bölgesi ilaçlandığı zaman burada azalıyor, başka yerde çoğalıyor. Ayrıca sadece karada değil denizde de görüldü. Bu nedenle Alanya’nın bütünü eş zamanlı olarak havadan ilaçlanmalı. Bu lojistik ve teknik olanaklar sadece bakanlıklarda var. Çözüm ancak bu şekilde olabilir. Büyükşehir Belediyesi çalışıyor ama ilk defa ortaya çıkan bu sinekle mücadelede kesin ve kalıcı sonuca ulaşılamadı. Eğer bu konu kısa sürede çözüm üretilemez ve sinek devam ederse turizm büyük yara alır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2019, 22:11