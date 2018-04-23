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Alanya'daki kafe inşaatı görenleri şaşırttı

M.C.A. Marquis Hotel'in, kamuya ait olması gereken çekme mesafesine kafe yaptığı iddia edildi. Daha önce aynı noktaya yapılan işletme yıkılmıştı

Alanya'daki kafe inşaatı görenleri şaşırttı

M.C.A. Marquis Hotel'in, kamuya ait olması gereken çekme mesafesine kafe yaptığı iddia edildi. Daha önce aynı noktaya yapılan işletme yıkılmıştı

23 Nisan 2018 Pazartesi 00:37
Alanya'daki kafe inşaatı görenleri şaşırttı
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ALANYA'NIN Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Asım Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan M.C.A. Marquis Hotel'in başladığı kafe inşaatı görenleri şaşırttı. Eski adı 'Plaza Otel' olan tesisin kamuya ait olması gereken çekme mesafesine kafe yaptığı iddia edildi. Daha önce aynı noktaya yapılan bir işletmenin yıkıldığı belirtilirken, Marquis Hotel'in eski Cumhuriyet Savcısı olan işletmecisi avukat Mehmet Aşıkoğlu, Yeni Alanya'nın soruları üzerine "Mülk sahibi yapıyor ve tüm izinleri tam" dedi. 

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Son Güncelleme: 23.04.2018 13:45
Anahtar Kelimeler:
Marquis HotelKafe
Yorumlar
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Serdar hacıoğlu 2018-04-23 10:29:34

Çünkü daha önce ki sahibi kürt asıllı bir vatandaşımızdı..

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adem bingöl 2018-04-23 11:40:13

Alanyanın kaldırımları .iki bina arasındaki çekme mesafeleri plaj ve kumsallar işgal altında bu işgal ve yağma son yıllarda korkunç boyutlara ulaştı Allah Alanyanın sonunu hayır eylesin.

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Amat 2018-04-23 13:28:53

Belediye başkanına sormak lazım birde imardaki hırsızlara sormak lazım

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