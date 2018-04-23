Alanya'daki kafe inşaatı görenler şaşırttı

ALANYA'NIN Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Asım Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan M.C.A. Marquis Hotel'in başladığı kafe inşaatı görenleri şaşırttı. Eski adı 'Plaza Otel' olan tesisin kamuya ait olması gereken çekme mesafesine kafe yaptığı iddia edildi. Daha önce aynı noktaya yapılan bir işletmenin yıkıldığı belirtilirken, Marquis Hotel'in eski Cumhuriyet Savcısı olan işletmecisi avukat Mehmet Aşıkoğlu, Yeni Alanya'nın soruları üzerine "Mülk sahibi yapıyor ve tüm izinleri tam" dedi.
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