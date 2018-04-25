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Alanya'daki kaçak yapılar bir bir yıkılıyor

Cikcilli Mahallesi yeni çevreyolu kenarında bulunan 3 katlı ruhsatsız bina hakkında Alanya Belediyesi tarafından yıkım kararı verildi

Alanya'daki kaçak yapılar bir bir yıkılıyor

Cikcilli Mahallesi yeni çevreyolu kenarında bulunan 3 katlı ruhsatsız bina hakkında Alanya Belediyesi tarafından yıkım kararı verildi

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:08
Alanya'daki kaçak yapılar bir bir yıkılıyor
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PLANSIZ, kaçak ve çekme mesafelerine uyulmadığının belirlendiği bina için verilen yıkım kararı bugün uygulandı. Alanya Belediyesi, merkez ve mahallelerde kaçak yapılarla etkin bir şekilde mücadele ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince belirlenen kaçak yapılar bir bir yıkılıyor. Son olarak Cikcilli Mahallesi sınırlarındaki  çevreyolu kenarında bulunan 3 katlı ruhsatsız bina, bu sabah Alanya Belediyesi ekiplerince yıkılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçildi. Alanya merkez ve tüm mahallelerde kaçak yapılarla ilgili etkin bir şekilde mücadele edildiğini ve asla taviz vermeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “İmar ve görüntü bütünlüğünü sağlamak için kaçak yapılara izin vermeyeceğiz. Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tüm mahallelerde denetimlerini artırarak çalışmalarına devam ediyor. Tespit ettiğimiz kaçak yapıları yıkıyoruz. Bazılarına da yasal çerçevede süre verildi. Akabinde yıkılmazsa biz gerekeni yapacağız. Sezon öncesi turizm kenti Alanya’ya yakışmayan, kurallara uygun yapılmayan, görüntü kirliliği ve haksız rekabet oluşturan yapılara izin vermeyeceğiz" dedi. Alanya Belediyesi'nin, sahildeki bazı kaçak kafeterya ve restoranlara süre verdiği, süre sonunda kepçelerin yıkım için sahile ineceği de gelen haberler arasında.

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Son Güncelleme: 25.04.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
CikcilliAlanya Belediyesi
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