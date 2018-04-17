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Alanya'daki Goya Beach hakkındaki tartışmalar sürüyor

Alanya'nın Dinek Mahallesi, Emirgan Caddesi'nde bulunan ve kaçak bölümlerinin bulunduğu iddia edilen Goya Beach hakkındaki tartışmalar sürüyor

Alanya'daki Goya Beach hakkındaki tartışmalar sürüyor

Alanya'nın Dinek Mahallesi, Emirgan Caddesi'nde bulunan ve kaçak bölümlerinin bulunduğu iddia edilen Goya Beach hakkındaki tartışmalar sürüyor

17 Nisan 2018 Salı 00:41
Alanya'daki Goya Beach hakkındaki tartışmalar sürüyor
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ALANYA Belediyesi'nden, Alanya plajlarındaki işgale yakında 'Dur' deneceği açıklaması gelmiş, Alanya'nın Keykubat ve Kleopatra plajları ile, turistik mahalle plajlarında mantar gibi türeyen kaçak yapılarla ilgili yıkım ihalelerinin sürdüğü bildirilmişti. 
Bu yapılardan biri de Dinek'te bulunan Goya Beach. Neredeyse denizin içine kadar uzanan plaj tesisinin büyük bölümünün kaçak olduğu, 1 yıl önce alınan yıkım kararının hala uygulanmadığı, bu süre içerisinde tesisin defalarca mühürlendiği bildirilmişti. 
Alanya Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri "Geçen yıl Goya Beach'e yıkım ve idari para cezası uyguladık. Sorunların devamına ilişkin konu Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün takibinde" derken, Yapı Kontrol yetkilileri ise "Yıkım ihaleleri başladı. Yakında tüm adımlar atılacak" demişlerdi. 
Henüz Goya Beach'in kaçak bölümlerine ilişkin herhangi bir adım atılmadı. 

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Son Güncelleme: 18.04.2018 00:27
Anahtar Kelimeler:
AlanyaEmirgan CaddesiGoya Beach
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